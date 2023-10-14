Примерно отсидевший 11 лет житель Подмосковья сбежал из колонии за год до свободы

Как передает Shot, 41-летнего Алексея Федорова недосчитались во время утренней переклички утром в пятницу, 13 октября. Инцидент произошел в колонии в городе Ржев, Тверской области.

Как приводится в публикации, мужчине оставалось отсидеть всего лишь год, после чего он должен был благополучно выйти на свободу. Теперь же своим поступком он, по сути, сильно осложнил себе жизнь.

«41-летний Алексей Федоров был осужден в 2012 году за кражу и незаконное хранение оружия на 12 лет. В тюрьме он вел себя примерно, за что его перевели в колонию-поселение во Ржеве и даже разрешили свободно выходить в город», - приводится в публикации.

Что стало причиной, толкнувшей осужденного решиться на побег из колонии, не сообщается. Местонахождение беглеца пока не известно. Сейчас мужчину активно ищут полицейские и сотрудники ФСИН.