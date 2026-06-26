Приморье, Эльбрус и Земля Франца-Иосифа: сын Конюхова назвал три места, которые должен увидеть каждый россиянин

Оскар Конюхов, сын легендарного путешественника Федора Конюхова, на Форуме учителей географии в Национальном центре «Россия» выделил три главных направления для обязательного посещения внутри страны. В беседе с « Абзацем » он отметил, что Россия — страна колоссальных масштабов и уникальных природных контрастов.

По словам Конюхова-младшего, в первую очередь стоит посетить Приморский край, а также обязательно увидеть Эльбрус. Кроме того, он добавил к этому списку арктические острова, отметив, что его вдохновляет Земля Франца-Иосифа.

Эксперт также обратил внимание на школьное образование. Чтобы привить детям любовь к родине и географии, он предложил ввести практику еженедельных походов. Организовывать такие вылазки, по его мнению, должен специально обученный человек, способный открыть для школьников самые интересные и неизведанные уголки их регионов.