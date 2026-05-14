Приморье ждет большая зачистка: прокуратура взяла под контроль вывоз отходов в Фокино

Реакция прокуратуры на мусорный кризис

Прокуратура Приморского края начала масштабную проверку после многочисленных жалоб жителей Фокино на перебои в работе коммунальных служб. Сотрудники ведомства подтвердили, что практически по всему городскому округу нарушены графики вывоза твердых коммунальных отходов. Это привело к антисанитарии и захламлению общественных пространств. Помимо требований об устранении нарушений, ведомство запустило 4 административных дела, касающихся несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических норм.

Причины задержек и позиция оператора

Представители «Приморского экологического оператора» прокомментировали сложившееся положение, объяснив заминку техническими проблемами. По их данным, у подрядчика МУП «Горхоз» одновременно сломались несколько единиц спецтехники. Несмотря на видимые горы мусора, руководство предприятия характеризует инцидент как «небольшое смещение графика» и настаивает, что ситуация является штатной и не достигла критического уровня.

Сроки наведения порядка

На данный момент региональный оператор сообщает о частичной очистке контейнерных площадок. Основные работы по ликвидации накоплений и возвращению к привычному режиму работы должны быть завершены до 18 мая 2026 года. Контроль за восстановлением санитарного порядка в округе остается за профильными ведомствами и прокуратурой, которая оценит своевременность и полноту принимаемых мер.