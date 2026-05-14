Приморье ждет большая зачистка: прокуратура взяла под контроль вывоз отходов в Фокино
Deita: прокуратура Приморья вмешалась в ситуацию с завалами мусора в Фокино
Надзорное ведомство инициировало проверку и административные дела из-за массовых нарушений сроков вывоза отходов в городском округе. Пока региональный оператор называет ситуацию «штатным смещением», дворы жителей продолжают обрастать мусором, сообщает ИА DEITA.RU.
Реакция прокуратуры на мусорный кризис
Прокуратура Приморского края начала масштабную проверку после многочисленных жалоб жителей Фокино на перебои в работе коммунальных служб. Сотрудники ведомства подтвердили, что практически по всему городскому округу нарушены графики вывоза твердых коммунальных отходов. Это привело к антисанитарии и захламлению общественных пространств. Помимо требований об устранении нарушений, ведомство запустило 4 административных дела, касающихся несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических норм.
Причины задержек и позиция оператора
Представители «Приморского экологического оператора» прокомментировали сложившееся положение, объяснив заминку техническими проблемами. По их данным, у подрядчика МУП «Горхоз» одновременно сломались несколько единиц спецтехники. Несмотря на видимые горы мусора, руководство предприятия характеризует инцидент как «небольшое смещение графика» и настаивает, что ситуация является штатной и не достигла критического уровня.
Сроки наведения порядка
На данный момент региональный оператор сообщает о частичной очистке контейнерных площадок. Основные работы по ликвидации накоплений и возвращению к привычному режиму работы должны быть завершены до 18 мая 2026 года. Контроль за восстановлением санитарного порядка в округе остается за профильными ведомствами и прокуратурой, которая оценит своевременность и полноту принимаемых мер.