Приморский парк в Мариуполе открылся после реконструкции

В Мариуполе открылся Приморский парк. Об этом в своем официальном канале сообщил Марат Хуснуллин 1 сентября.

По его словам, там сейчас уже завершена первая очередь реконструкции, и в честь этого был устроен концерт. Планируется, что парк станет центром притяжения как спортсменов, так и любителей культурной жизни, а еще - станет местом сохранения исторической памяти.

Кстати, там уже обустроили новые дорожки, зоны отдыха, появились и спортплощадки с мини-кафе.