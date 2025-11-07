Приморский школьник отвлек внимание медведя и спас пять женщин

В Приморском крае девятиклассник Тимофей Поляков был награжден медалью Совета Федерации за проявленное мужество и решительные действия при спасении группы женщин от медведя. Награду юноше вручил сенатор Александр Ролик, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел летом, когда подросток заметил, что из леса в сторону поля движется дикий медведь. На поле в это время находились пять женщин. Не раздумывая, Тимофей побежал к ним, чтобы предупредить об опасности и помочь отойти на безопасное расстояние. Благодаря его действиям никто не пострадал.

За смелость и неравнодушие министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморья Александр Златкин и директор краевого управления по пожарной безопасности Анатолий Кубарев вручили Тимофею медаль и ценный подарок.

