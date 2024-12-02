Принадлежавшие Цапкам земли попытаются продать за 2,5 млрд руб.

На открытый аукцион в рамках инициированной процедуры банкротства в отношении члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза выставлено различное имущество, в том числе и земля, а изначальная цена лота составляет 2,5 млрд руб. Об этом пишет ТАСС.

Под продажу попали 94 различных лота. Так, среди них есть земельные наделы в Кущевском и Славянском районах Краснодарского края и 100% в уставном капитале ООО ОПХ «Слава Кубани». Заявки принимаются со 2 декабря, а 15 января этот процесс завершится. Непосредственно сами торги были назначены на 16 января.

Цапки были неформальными хозяевами станицы Кущевской с 1998 по 2010 год. За это время они расправились с 19 людьми, а 12 из них были жестоко убиты в доме фермера Аметова. В ноябре 2013 года Сергей Цапок получил пожизненное лишение свободы, но в июле 2014 года скончался в СИЗО от инсульта. Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам заключения, а в 2023 году по решению суда он был признан банкротом.

Ранее сообщалось о том, что главу СПЧ Михаила Федотова возмутило наличие у Цеповяза мобильного телефона.