«Принесет удачу»: ясновидящая Алиева рассказала, почему не стоит возвращать девичью фамилию после развода

Многие женщины после развода не хотят оставлять фамилию мужа, и совершенно напрасно. Помимо малоприятной беготни по инстанциям, можно лишится удачи.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему не стоит срочно избавляться от фамилии мужа. По ее словам, после развода она может принести удачу.

«Фамилию не обязательно менять на свою, девичью. Иногда, сохраняя фамилию мужа, женщина меняет свою судьбу в положительную сторону. Нужно посмотреть с точки зрения нумерологии, посчитать. Если значение числа положительное, то лучше оставить», — заявила Алиева.

Однако, добавила она, поменять документы стоит, если бывший муж был тираном.

«Если развод был тяжелый, и женщина не хочет даже вспоминать бывшего мужа, то тогда, конечно, от фамилии лучше избавится. Особенно, если муж был тираном, абьюзером», — отметила экстрасенс.

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