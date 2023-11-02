«Принимайтесь за работу»: кто получит помощь святого Артемия 2 ноября

Православные верующие второго ноября вспоминают великомученика Артемия Антиохийского, который был жестоко убит во времена правления императора Юлиана Отступника из-за отказа предать свою веру в Иисуса Христа. В народе этот день называется Артемьевым.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести его и какие запреты стоит соблюдать, чтобы не навлечь на себя Божью кару.

По словам провидицы, Артемьев день имеет особенно значение для православных христиан. Этого святого просят об исцелении от болезней и о защите от невзгод.

«Артемьев день — время для молитвы и духовной рефлексии. В этот день хорошей традицией считается оказание помощи бедным и нуждающимся. Поделитесь с теми, кто в бедности, в знак милосердия», — отметила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня»

В этот день категорически запрещено не только ссориться, но и даже разговаривать на повышенных тонах, продолжила ясновидящая. Громкой руганью и хлопаньем дверями вы рискуете навлечь на себя гнев святого.

«На Руси это день считался подходящим, чтобы начать заготавливать на зиму капусту. Хозяйки ставили на стол блюда из этого овоща и благодарили землю за ее дары. Если нужно что-то отремонтировать на приусадебном участке, то принимайтесь за работу. В этот день все те, кто не будет лениться, получат помощь святого в делах», — добавила Мишина.

Девиз этого дня: не откладывай не завтра то, что можешь сделать сегодня. Постарайтесь завершить начатое дело, чтобы удача не отвернулась. Не планируйте свадьбу в Артемьев день — брак будет недолгим из-за конфликтов и непонимания между влюбленными, заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на первую неделю ноября.