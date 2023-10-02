Принятый стандарт ремонта клиник позволяет существенно сокращать время работ

В Московской области реализуется масштабная программа ремонта учреждений здравоохранения. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, прошедшим под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Ежегодно в регионе обновляются сотни клиник и больниц. А стандарт, принятый в Подмосковье, позволяет существенно сократить срок работ.

«Типовые решения по внешней и внутренней отделке, типовые решения по элементам отделки и, конечно, типовые решения по расположению кабинетов позволяют сократить нам сроки проектирования и сроки производства работ до 200 дней», — подчеркнула Стригункова.

Напомним, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе создали единый стандарт поликлиник и стационаров. Суть в том, что в поликлиниках создают максимально комфортные условия для пациентов. Наиболее востребованные кабинеты находятся на первых этажах. Внутри здания есть удобная навигация и зоны ожидания приема.

В стационарах апгрейд проходит по аналогичному принципу. Для госпитализированных людей предусмотрена удобная маршрутизация, оперативное оказание помощи, палаты на 2-3 человека с санузлом и душем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.