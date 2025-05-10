Принц Гарри трижды ошибся, когда искал адрес своего друга

Принц Гарри попал в объектив дверного звонка в районе Фулхэм в Лондоне. Он пытался найти дом своего друга, но три раза ошибся с адресом.

Об инциденте сообщает газета Sun.

Гарри заявил, что не может чувствовать себя в безопасности, если рядом нет вооруженных полицейских. Принцу удалось найти дом друга. Но ему пришлось попытать счастье в трех домах, говорится в публикации.

Напомним, 2 мая апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил претензии герцога Сассекского к Исполнительному комитету по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC), который снизил его уровень полицейской охраны во время нахождении в Британии.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри объявил о намерении помириться с королевской семьей