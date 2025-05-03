Принц Гарри объявил о намерении помириться с королевской семьей

Принц Гарри заявил, что хотел бы помириться с королевской семьей, но не может привезти свою семью в Великобританию, так как апелляционный суд отверг претензии принца по поводу снижения его уровня охраны во время нахождении в Британии.

Об этом принц сообщил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

При этом герцог Сассекский понимает, что некоторые его родственники не могут простить его за публикацию книги и за многое другое. Но принц считает, что больше нет смысла продолжать ссориться.

«Как я сказал, жизнь бесценна. Я не знаю, сколько осталось жить моему отцу (королю Карлу III - ред.) Он не разговаривает со мной из-за этих вопросов с охраной», - пояснил Гарри.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон нарушила «королевскую традицию», выложив фотографию с сыном Луи.