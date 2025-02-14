В Европе умерла боровшаяся с муковисцидозом российский блогер Таисия Шеремет
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В Испании в возрасте 22 лет скончалась журналистка Таисия Шеремет, которая последние несколько лет боролась с муковисцидозом. Об этом передает издание «Москва онлайн».
Муковисцидоз — это одно из самых серьезных генетических заболеваний, при котором страдают функции поджелудочной железы и легких. С 2022 года девушка проходила лечение в Европе, где ей была проведена операция по пересадке легких.
Как рассказала изданию подруга журналистки Мария, Шеремет боялась умереть в одиночестве.
«С ней были друзья. Она просто уснула. Тася, когда мы созванивались в последний раз, говорила, как не хочет умирать в одиночестве и как это страшно. Она была одним из самых сильных людей, которых я знала», — рассказала девушка.
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