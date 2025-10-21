Принц Уильям планирует лишить титулов неработающих членов королевской семьи

Будущий король Великобритании принц Уильям намерен провести радикальную реформу монархии, лишив королевских титулов родственников, которые не выполняют официальные обязанности. Об этом сообщает The Daily Beast.

По сведениям источников, близких к Кенсингтонскому дворцу, наследник престола планирует серьезно сократить число работающих членов королевской семьи. Эта системная реформа затронет тех, кто не участвует в публичной жизни монархии. В список тех, кто может лишиться титулов и обращения «Ваше королевское высочество», попали принц Гарри с детьми, а также принцессы Беатрис и Евгения.

Для реализации этих планов Уильяму после восшествия на престол придется издать специальный королевский патент, поскольку текущее законодательство не позволяет просто так отобрать титул у принца или принцессы. При этом дети самого Уильяма и Кейт Миддлтон сохранят свои привилегии до совершеннолетия, когда смогут самостоятельно выбрать свой путь.

Ранее сообщалось о том, что Принц Эндрю сам отказался от титула герцога Йоркского после скандала с Эпштейном.