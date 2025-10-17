Принц Эндрю отказывается от титула герцога Йоркского после скандала с Эпштейном

Брат короля Великобритании принц Эндрю официально отказывается от использования титула герцога Йоркского и всех воинских званий. Это решение стало следствием затяжного скандала вокруг его связей с осужденным Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает ТАСС.

Букингемский дворец распространил официальное заявление принца Эндрю, в котором он объявил о своем решении. По его словам, этот шаг стал результатом длительных консультаций с королем Карлом III и другими членами семьи. Принц отметил, что постоянные обвинения в его адрес мешают работе монарха и подрывают репутацию всей королевской семьи.

Эндрю заявил, что остается верен своему решению пятилетней давности об уходе от публичных обязанностей. С одобрения короля он принял решение сделать следующий шаг, окончательно дистанцировавшись от института монархии. Теперь он больше не будет использовать не только титул герцога Йоркского, но и все другие почетные воинские звания, которые были ему присвоены.

Ранее сообщалось о том, что в туалете отеля, где должен был остановиться принц Гарри, нашли сталкершу.