Принцессы из «Диснейленда» бастуют против пенсионной реформы во Франции
Россияне предположили, почему французские Микки Маусы отказались забавлять детей
Фото: [EPA/TASS]
В парижском «Диснейленде» 6 июня прошла забастовка. Сотрудники парка развлечений отключили аттракционы и отменили традиционные парад персонажей и вечерний салют, сообщает Baza.
Чем конкретно были недовольны бастующие сотрудники, неизвестно. Пользователи Сети предположили, что это очередная акция против пенсионной реформы.
«Мне кажется, так французы продолжают бороться с повышением пенсионного возраста»; «Интересно, добьются ли они так какого-то результата или только позлят посетителей парка?»; «Забастовка Микки Маусов», — пишут россияне.
Пока бастовали принцессы, Микки Маусы и Дональды Даки, дети устроили скандал родителям. В итоге посетители так и не добились разъяснений от «Диснейленда», а деньги за испорченный день руководство парка не вернуло.
Ранее россияне призвали запретить продажу игрушек на рынках.