Приобрел квартиру рядом с работой: Ученый из Фрязино принял участие в программе «Социальная ипотека»

Старший научный сотрудник из городского округа Фрязино благодаря программе «Социальная ипотека» приобрел собственную квартиру, расположенную близко к месту работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Никита Карасев работает в АО «Научно-производственное предприятие „Исток“ имени А. И. Шокина». Его рабочий стаж превышает уже десять лет. По словам обладателя сертификата, наука способна придать жизни ярких красок.

«Наука таит в себе множество сюрпризов, открытия могут оказаться совершенно неожиданными. Я работаю на результат. Ставится определенная задача и в итоге практически из ничего получается результат», — говорит он.

Ранее Никита снимал квартиру. Увидев на сайте предприятия информацию о программе «Социальная ипотека», он решил принять участие. Мужчина подчеркнул, что он как раз задумывался о приобретении собственного жилья, а теперь у него есть однокомнатная квартира, которую он приобрел на вторичном рынке.