Приозерная улица в Запрудне стала локацией еженедельного объезда главы Талдомского округа

Глава подмосковного Талдомского городского округа Юрий Крупенин еженедельно проводит объезд Приозерной улицы в Запрудне. Об этом сообщили в социальных сетях администрации.

Так, 1 августа 2023 года глава муниципалитета проверил порядок на придомовых территорий на данной улице, а также проконтролировал содержание жилищного фонда. Помимо этого, чтобы ответить на интересующие горожан вопросы, на встречу с Крупениным приехали его зам, представители территориального подразделения, а также ряд профильных специалистов и сотрудники различных коммунальных служб.

Напомним, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках оперативного совещания с главами городских округов региона и членами правительства обратил внимание на то, как важно, чтобы представители администраций разговаривали с жителями напрямую.