Приперли к стенке. Вильфанд рассказал, как журналисты заставляли его давать советы по резине

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости поведал , как журналисты вынудили его поделиться рекомендациями для автомобилистов относительно замены шин, задав ему вопрос, переобул ли он свое авто.

Синоптик выразил недовольство тем, что журналисты были слишком настойчивы в своих попытках пообщаться с ним. Он подчеркнул, что они не имели права так настойчиво требовать общения.

«Я всегда говорю, что задача метеорологов — прогнозировать, а принимать решение (менять резину — прим. ред.) должны сами люди. Но однажды меня спросили: "Ну хорошо, а вы сами сменили?"», — сказал Вильфанд.

Как добавил специалист, его «приперли к стенке, и всё». Исходя из такого положения дел, Вильфанд «был просто вынужден какие-то рекомендации теперь давать».

Ранее научный руководитель Гидрометцентр Роман Вильфанд заявил, что теплой погоды в России в этом году больше не будет.