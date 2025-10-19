Приперли к стенке. Вильфанд рассказал, как журналисты заставляли его давать советы по резине
Вильфанд признался, как его вынудили давать рекомендации о смене резины
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости поведал, как журналисты вынудили его поделиться рекомендациями для автомобилистов относительно замены шин, задав ему вопрос, переобул ли он свое авто.
Синоптик выразил недовольство тем, что журналисты были слишком настойчивы в своих попытках пообщаться с ним. Он подчеркнул, что они не имели права так настойчиво требовать общения.
«Я всегда говорю, что задача метеорологов — прогнозировать, а принимать решение (менять резину — прим. ред.) должны сами люди. Но однажды меня спросили: "Ну хорошо, а вы сами сменили?"», — сказал Вильфанд.
Как добавил специалист, его «приперли к стенке, и всё». Исходя из такого положения дел, Вильфанд «был просто вынужден какие-то рекомендации теперь давать».
Ранее научный руководитель Гидрометцентр Роман Вильфанд заявил, что теплой погоды в России в этом году больше не будет.