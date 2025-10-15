Вильфанд: теплой погоды в России в этом году больше не будет
Фото: [Осенняя прогулка с собакой в парке/Медиасток.рф]
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что погода в стране переходит в зимний режим и в ближайшее время не ожидается комфортных температур даже в южных регионах.
Приморский край оставался единственным регионом России, где температура держалась на уровне +15-18 °С. Однако, по словам Вильфанда, в ближайшие дни и там ожидается значительное понижение температуры.
«Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье. Традиционно, с середины октября до 15-20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — цитирует синоптика РИА Новости.
Вильфанд также предупредил, что в ближайшее время Сибирь ожидает сильных морозов, температура может опуститься до минус 20 градусов по Цельсию и ниже.
