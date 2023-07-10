«Природа мстит за лютые наценки»: сочинские пляжи закрыли после того, как на них волнами выбросило дельфинов

Сотрудники МЧС продолжают помогать жителям поселка Мирный в Красноярском крае, где от масштабного потопа пострадало почти 200 домов и участков, сообщили в пресс-службе ведомства.

В целом погодная ситуация в регионе в настоящий момент тревожная: на весь сегодняшний день в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Спасательные службы уже сообщают об ожидающихся грозах, градах, смерчах и ветре скоростью 23 м/с.

Еще вчера в соцсетях появлялись видео с пляжей, где на берег сильными волнами выбрасывало дельфинов, а неравнодушные отдыхающие пытались вернуть их в воду. Почти вся береговая линия Краснодарского края сейчас закрыта для купания.

«Ну, неудобно конечно, когда непогода мешает отдыху, но ребята молодцы, что спасли дельфинов»; «Сама природа мстит сочинским спекулянтам за их лютые наценки»; «Мне кажется, все равно у каких-нибудь умников хватит мозгов залезть и в такую буйную воду», — прокомментировали новость россияне.

Ранее таролог объяснила происходящее в Ростове-на-Дону наводнение.