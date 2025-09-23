Природная стихия оборвала жизни двух охотников

Двух охотников, пропавших в Колорадо, нашли мертвыми после удара молнии. Их тела обнаружили спустя 11 дней поисков. Об этом сообщает New York Post , ссылаясь на источник.

В пустыне Колорадо нашли тела двух охотников на лосей, которые погибли от удара молнии. Эндрю Портер и Ян Стаско пропали после того, как последний раз выходили на связь 12 сентября. Портер отправил свою геолокацию невесте через спутниковое устройство, после чего связи с ними не было. Поиски длились 11 дней, пока тела не обнаружили на тропе Рио-де-лос-Пинос в отдаленной части Национального леса.

Коронер округа Конехос Ричард Мартин сообщил, что смерть охотников произошла мгновенно, словно их не стало в один момент. По его словам, ситуация была такой, что они были живы, а потом внезапно умерли. Спасательные команды продолжали поиски до тех пор, пока не нашли погибших.

