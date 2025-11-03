Природный антиоксидант в банке: мед признали натуральным эликсиром здоровья

Исследователи Загребского университета опубликовали обзор в журнале Antioxidants, в котором подтвердили, что мед обладает значительным антиоксидантным потенциалом. Согласно данным исследования, мед помогает нейтрализовать свободные радикалы, снижает воспалительные процессы и уменьшает уровень окислительного стресса в организме, сообщает Progorodchelny со ссылкой на Planet Today.

Ученые отметили, что биологически активные соединения меда — флавоноиды, фенольные кислоты и витамины — совместно повышают защитные функции организма и предотвращают повреждение клеток. Мед также способен регулировать уровень сахара в крови, что делает его полезным для людей с диабетом.

Дополнительно продукт способствует укреплению иммунной системы, поддерживает когнитивные функции и ускоряет заживление ран. Специалисты считают, что включение меда в рацион может стать профилактической мерой при рисках сердечно-сосудистых заболеваний и нарушениях обмена веществ.

