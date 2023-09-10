«Пришел на кладбище и сделал круг у могилы»: пес простился с погибшим бойцом СВО и исчез

Боец Александр Селянкин отправился на СВО в самом ее начале. Свой юбилей, 25 лет, он встречал на передовой, и уже через три недели после праздника парень погиб. Дома его оставались ждать мама Галина Сергеева и братишка Кирилл. Для Кирилла Саша был вместо отца. Кириллу было девять лет, когда умер отец. А еще верный пес Дружок.

Об Александре родные и друзья вспоминают только хорошее: парень никогда никому не умел отказывать. В детстве Саша хорошо учился в школе, учителя любили мальчика, и он был примером для всех. Мама никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил о нем плохо. И все знали, как Селянкин любил животных.

«У него на руках постоянно была кошка или собака. Потом появился Дружок. Его сын носил, как ребенка, хотя собака была немаленькая. Пес тоже очень переживал гибель Саши. А сейчас и сам пропал. Никто не хочет верить, но это правда», — говорит Сергеева в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Почти полтора года мать постоянно ходила на кладбище к сыну, а Дружок все это время ни разу там не был. Обычно он постоянно бегал за хозяйкой, везде. Но на погост он не ходил никогда.

«А перед тем как пропасть, примерно за неделю, питомец все же навестил Сашу. Со мной пришел на кладбище и сделал круг у могилы. Потом сидел и смотрел на могилу и прилег рядом. После мы пришли домой, а через неделю Дружок пропал. Я вообще не знаю, что сказать. Недаром говорят: собака — друг человека», — удивляется женщина.

По словам матери бойца, после гибели Саши собака вообще как-то резко постарела и стала переживать. Пес будто бы чувствовал беду. И, наконец, простившись с погибшим хозяином, ушел сам.

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