Пришла на вахту и забыли: уникальная автонаходка на Дальнем Востоке взорвала рынок

Житель Якутска решил продать автомобиль Daewoo Nexia, который выпустили 15 лет назад. За все время использования машина проехала всего 8 тысяч километров.

В объявлении подчеркивается, что показания одометра подлинные. Продавец настолько уверен в своем предложении, что готов за счет покупателя организовать любую диагностику на станции техобслуживания.

Судя по описанию, кузов и салон находятся в идеальном состоянии: лакокрасочное покрытие не имеет дефектов, а все стекла остались целыми без сколов. Под капотом у машины установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 109 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой механикой.

Владелец заверил, что вкладывать дополнительные средства в автомобиль не потребуется. Стоимость редкого экземпляра составляет 750 тысяч рублей.