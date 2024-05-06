«Пришли к компромиссу»: глава Фрязино обсудил на личной встрече проблему с парковкой на ул. Луговой

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев и представители администрации встретились с жителями улицы Луговой для обсуждения волнующих вопросов. В том числе было найдено решение по парковке, на которую жаловались горожане.

Фрязинцы не первый раз обращают внимание на обустроенную парковку у школы №4, которую поставили слишком близко к жилому дому. В конце апреля они сообщали о ней во время встречи в формате выездной администрации в спортшколе «Олимп». Недавно во время обсуждения уже непосредственно на месте было найдено решение ситуации.

«Пришли к компромиссу: ограничим парковочное пространство со стороны дома 33 в пользу стоянки для спецтранспорта», — объявил глава округа Дмитрий Воробьев.

Обсуждались и другие волнующие вопросы, среди которых низкий напор воды в доме, уборка дворов и подъездов, содержание контейнерной площадки и многое другое. Каждый из этих запросов взяли в работу.

Как отметил глава Фрязино, с жителями регулярно проводят встречи, а также делают обход территорий для сбора «живого» мнения населения. Их участие на встречах и честные отзывы помогают делать округ еще лучше и комфортнее.