«Пришли с хорошим настроением»: в ДНР прошел предпоследний день досрочного голосования

В Донецкой народной республике вчера состоялся предпоследний день в рамках досрочного голосования. Люди пришли на выборы с хорошим настроением, об этом рассказали «360».

«Для безопасности наших людей, для сохранения их жизни по закону Российской Федерации проводится досрочное голосование. Это удобно и для жителей, для их безопасности, это удобно и для членов избирательной комиссии», — поделилась избирательница Валентина Карпова.

Отмечается, что сотрудники избирательных комиссий за день обошли всех маломобильных жителей. Каждый из них ждет от выборов того, в чем больше всего нуждается. Досрочное голосование в ДНР идет без происшествий, несмотря на продолжающиеся обстрелы региона.

«Заходили к дедушке, который вообще не встает. Вы не поверите, когда он голосовал — он заплакал», — рассказала член избиркома Наталья Вирченко.

Накануне глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал, как вместе с коллегами осваивал российское законодательство в сфере избирательных прав граждан.