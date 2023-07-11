«Пришли в ЗАГС, попросили, чтобы открыли для нас дату»: пара из Шатуры поженилась в День семьи, любви и верности

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин поздравил молодоженов Илью и Софию Сергеевых с одним из самых важных дней в их жизни.

Ребята поженились в День семьи, любви и верности.

Илья — один из лучших выпускников Академии гражданской защиты МЧС России. Теперь он опора не только для своей страны, но и для своей молодой жены, которой он сделал предложение прямо на ее выпускном. Еще за год до торжественного события пара выбрала особую дату для свадьбы.

«Пришли специально в ЗАГС, попросили, чтобы открыли для нас дату — День семьи, любви и верности. Очень символично, мне кажется», — рассказала невеста.

Уже скоро пара отправляется в Хабаровский край, где Илья будет проходить службу. Новой ячейке общества пожелали крепких уз брака, которые помогут им пронести любовь через всю жизнь и никогда не расстаться, беречь друг друга, традиции и ценности, особенно почитаемые в России.