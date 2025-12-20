«Пришлите булочек!»: Путин обратился к владельцу пекарни из Люберец с просьбой

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин пообщался с предпринимателем из подмосковных Люберец. Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов задал вопрос о поддержке малого бизнеса и налоговых послаблениях.

Обращаясь к Максимову, глава государства обратил внимание на название заведения и спросил, в честь кого оно дано. Предприниматель пояснил, что пекарня названа в честь его старшей дочери.

Президент также уточнил, вкусные ли в пекарне булочки, и, получив утвердительный ответ, попросил прислать «чего-нибудь вкусненького». Владимир Путин пожелал бизнесмену успехов и пообещал проработать с правительством вопросы государственной поддержки подобных предприятий.

Ранее сообщалось о том, выступление Путина на прямой линии шокировало западные СМИ.