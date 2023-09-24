«Пришлось через Чечню»: жена бойца СВО не смогла отговорить мужа от поездки на фронт

Андрей Шмаков в детстве обладал непростым характером и доставлял маме массу проблем. Но в то же время мужчина получил возможность пересмотреть свои взгляды на жизнь, завел семью, а когда началась СВО, 47-летний россиянин решил идти на фронт.

Андрей успел помотаться по стране за свою жизнь. Родился в Мурманской области, потом жил в Краснодарском крае, несколько лет провел в Коми, где познакомился со своей женой Татьяной.

«Тогда Андрей сидел в колонии. Мы познакомились по телефону. Я ездила к нему на короткую свиданку, а потом с вольного поселения его перевели на общий режим. Он говорил, что устал от всего и хочет семью. Обещал, что примет моих двоих детей. Я поверила ему и ни разу не пожалела», — вспоминает Татьяна в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Грандиозных планов на жизнь тогда женщина не строила, но Шмаков освободился, приехал к ней, и все действительно сложилось замечательно. В семейной жизни Андрей проявлял себя заботливым мужем и отцом. В 2015 году у пары родился общий сын, тогда мужчине было уже 40 лет.

Когда началась мобилизация, Андрей с третьего раза добился отправки на фронт, пришлось договариваться через Чечню. В ноябре его отправили на передовую. Шмаков был рад, что все сложилось, хотя семья и отговаривала ехать. Но в феврале 2023 года он погиб при обстреле.

«У старшей дочки муж тоже находится на СВО. Андрей летом перед отправкой выдал дочку замуж», — вздыхает Татьяна.

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