Присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия

Присяжные признали сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия.

Согласно обвинению, он употреблял наркотики и не имел права на приобретение оружия. Однако в 2018 году Хантер все же купил пистолет и владел им в период употребления запрещенных веществ.

Байдену-младшему грозит срок до 25 лет, однако обычно по таким делам не выносятся приговоры связанные с лишением свободы. Дата оглашения вердикта еще не назначена.

Хантеру предстоит еще один судебный процесс о неуплате налогов.

Джо Байден имеет право помиловать сына, однако ранее заявлял, что примет любое решение суда и не станет пользоваться своей привилегией.