«Прислали для опознания фотографию с татуировкой»: мать рассказала о пропавшем в зоне СВО сыне

На фронте бывает всякое. Два с половиной месяца Юлия Иванова ничего не знала о судьбе своего сына Никиты. Он был в списках пропавших без вести. Последний разговор по видеосвязи состоялся 23-го марта 2022 года, и мамы разведчиков пропавшего взвода объединились в поисках сыновей.

По словам Ивановой, группа родных быстро сформировалась, «как-то сама собой». Оказалось, именно 23-го марта ребята стали дружно звонить мамам, как только возможно. Никита позвонил Юлии с чужого телефона. Мамы выяснили, что парням в тот день пришло сообщение от украинцев с требованием сдаться, а потом все пропали. Взволнованные женщины писали, куда только могли.

«В апреле меня попросили сдать тест ДНК. Через день я общалась с Министерством обороны, и мне всегда говорили, что плохих новостей нет. С утра 15 июня я опять же позвонила, и мне сказали, что все хорошо. А уже вечером сообщили, что Никита погиб», — говорит Юлия корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

События тех дней женщина плохо помнит: вроде бы разговаривала с военкомом, потом соединяли с частью. В итоге прислали для опознания фотографию, на которой был изображен фрагмент татуировки. Как раз такая была и у Иванова.

«Какие повреждения были у сына, я не знаю. Гроб был закрытый. Сначала, когда я спросила, смогу ли открыть крышку, мне сказали: «Сможете». Но когда уже военком привез тело, оказалось, что гроб невскрываемый», — замечает наша собеседница.

Знакомые из Дна еще до официальных вестей от Минобороны прислали Юлии фотографию сына, которая была размещена на запрещенном украинском сайте. Там он числился погибшим.

Как Никита оказался на передовой, читайте здесь.