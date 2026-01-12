Приставы на пороге: что будет, если Долина в последний момент передумает выезжать

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова заявила о готовности своей клиентки добровольно освободить квартиру в центре Москвы, являющуюся предметом судебного спора. По словам Пуховой, соответствующая готовность была выражена еще 5 января. Об этом сообщила ТАСС адвокат артистки Мария Пухова.

Пухова прокомментировала обращение противоположной стороны к судебным приставам, назвав это действие «хайпом», направленным на привлечение внимания. В ближайшее время планируется проведение проверки со стороны службы судебных приставов по заявлению адвоката покупательницы квартиры. В рамках этой процедуры Долиной или ее представителю будет официально предложено добровольно исполнить решение суда об освобождении жилого помещения. В случае отказа будет инициирована процедура принудительного выселения с участием понятых.

Спор о квартире возник после того, как в августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников и продала свою недвижимость. Впоследствии сделка была признана недействительной решением Хамовнического суда Москвы.

