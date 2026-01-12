Пик снегопада в столичном регионе ожидается в предрассветные часы

Максимальная интенсивность очередного снегопада, наблюдаемого в Москве и Московской области, прогнозируется в ночные часы — ориентировочно с 03:00 до 06:00 по московскому времени. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ, ссылаясь на обновленные метеоданные.

По оценкам синоптиков, за этот промежуток высота снежного покрова может увеличиться примерно на 4 см, а суммарное количество осадков составит около 3 мм. После этого ожидается постепенное ослабление снегопада. К 18:00 мск понедельника, 12 января, дополнительный прирост снега в городе, по прогнозу, не превысит 0,4 см.

В целом за период с 21:00 текущих суток до 09:00 мск понедельника в Москве может выпасть до 8 см снега. Температура воздуха в столице в это время будет колебаться в пределах от −7 до −5 градусов. В Подмосковье ожидаются морозы от −8 до −3 градусов, при этом в западных районах области температура может опускаться до −13 градусов.

Снегопад сохранится и в течение первого рабочего дня нового года. По предварительным расчетам, с 09:00 до 21:00 мск понедельника в Москве выпадет еще 2–3 мм осадков, что может привести к увеличению снежного покрова еще на 1–2 см. Температура воздуха днем составит от −5 до −3 градусов в столице и от −7 до −2 градусов в регионе.

Синоптики предупредили, что из-за сильного снега и вероятного образования гололедицы в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности. Режим предупреждения рассчитан до 09:00 мск.

