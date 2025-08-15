Приставы Петербурга выбили с должников по алиментам миллиард рублей

За первое полугодие 2026 года петербургские судебные приставы взыскали с должников по алиментам 999,37 млн рублей. Это на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие 2026 года петербургские судебные приставы взыскали с должников по алиментам 999,37 млн рублей. Это на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные приводит пресс-служба городского управления ФССП.

Рост взысканий наблюдается третий год подряд, но в 2025 году динамика существенно ускорилась. Так, в первом полугодии 2024 года было взыскано 771 млн рублей (на 10,6% больше, чем годом ранее), а в 2023 году — 697 млн рублей (прирост 23,1% к 2022 году).

Примечательно, что на фоне увеличения сумм количество исполнительных производств сокращается.

«В 2025 г. на исполнении находилось более 19 500 исполнительных производств по взысканию алиментных платежей, в 2024 г. – почти 21 000, в 2023 г. – более 22 000 дел», – пояснили в ФССП. Цитату приводят «Ведомости Северо-Запад».

Ранее сообщалось о том, что в Бразилии арестовали мужчин за попытку купить новорожденного.