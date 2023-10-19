Приставы у здания суда в Брянске задержали «ищущих мед пчел»

Как проинформировали в пресс-службе УФССП по Брянской области инцидент произошел в среду, 18 октября, около здания Брянского районного суда. В поле зрения судебных приставов, дежуривших неподалеку, попали двое молодых людей, которые вели себя довольно странным образом.

Сообщается, что мужчины долго рылись в земле у столба. На вопрос приставов, что они делают и все ли у них в порядке, пара заявила в один голос, что они якобы пчелы и ищут мед. При этом состояние их было похоже на наркотическое опьянение.

«Сознание мужчин было явно изменено, например, мужчины заявили сотрудникам, что они пчелы и ищут мед. По несвязной речи стало понятно, что пара, скорее всего, находится в состоянии наркотического опьянения и ищет наркотики», - сообщили в пресс-службе УФССП.

Дальнейшее общение приставов с «пчелами» было коротким. Правоохранители вызвали к зданию суда полицию и передали мужчин в руки представителям правопорядка. Дальнейшая судьба задержанных не уточняется.