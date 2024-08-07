Судебные приставы в Подмосковье взыскали с компании долг по зарплате в размере более 174 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управлении региональной безопасности Московской области.

Задолженность образовалась в одной из строительно-транспортных организаций. Сотрудник, которому на протяжении длительного времени не выплачивали зарплату, не смог получить законные средства даже после увольнения и обратился в суд.

Суд удовлетворил требование жителя и принял решение взыскать с организации задолженность в полном объеме. В результате было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебный пристав сообщил об этом руководству компании, однако организация так и не выплатила долг.

Тогда было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении пяти автомобилей, земельного участка и объекта недвижимости. Кроме того, организации выписали штраф. Только после этого компания выплатила бывшему сотруднику всю положенную ему зарплату.