Приставы взыскали 15 млрд рублей у должников Нижегородской области в прошлом году

Приставами Нижегородской области было взыскано 15 млрд рублей у должников в минувшем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что средний показатель взысканий на одного пристава составил почти 30 млн рублей.

Добавляется, что общими усилиями им удалось превысить показатель предыдущего года почти 850 млн рублей.

Поясняется, что в прошедшем году на исполнении находилось более 2,3 млн исполнительных производств. В итоге мер почти 660 тыс. исполнительных производств требования исполнены полностью или частично.