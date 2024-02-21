Приставы взыскали 15 млрд рублей у должников Нижегородской области в прошлом году
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Приставами Нижегородской области было взыскано 15 млрд рублей у должников в минувшем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что средний показатель взысканий на одного пристава составил почти 30 млн рублей.
Добавляется, что общими усилиями им удалось превысить показатель предыдущего года почти 850 млн рублей.
Поясняется, что в прошедшем году на исполнении находилось более 2,3 млн исполнительных производств. В итоге мер почти 660 тыс. исполнительных производств требования исполнены полностью или частично.