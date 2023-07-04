Пристройка к Верзиловской школе в Ступино позволит открыть дополнительные уроки домоводства

В подмосковном Ступино начнется строительство учебного блока, рассчитанного на 550 мест, с котельной к Верзиловской средней общеобразовательной школе. Соответствующее извещение получил областной Главгосстройнадзор.

В здании разместят кабинеты средней и начальной школы, большой и малый спортзал, а также четыре комнаты, где школьники смогут посещать занятия по домоводству. В частности, речь идет о занятиях кройки и шитья для девочек, дерево- и металлообработки для мальчиков.

Отметим, что строительство завершат к концу следующего года. В сообщении ведомства уточнили, что в пристройке будет четыре этажа, после ее возведения школу смогут посещать 825 учеников.