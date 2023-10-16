Пристройку к одной из школ продолжают возводить в подмосковном Долгопрудном

Строительная готовность нового корпуса школы №14 в Долгопрудном составляет уже семьдесят процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Новое здание школы, которое возводят на Новом бульваре, будет рассчитано на триста учеников. В настоящий момент на объекте задействовано порядка ста пятнадцати рабочих, а также три единицы спецтехники.

Подрядчик продолжает фасадные, кровельные работы, проводит отделку внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, планировку и благоустройство прилегающей территории. Завершить все работы планируется до конца 2023 году.

Общая площадь здания составит порядка пяти тысяч квадратных метров. А новую пристройку с основным зданием будет соединять теплый переход.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.