В Черкассах скончался мужчина с эпилепсией, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно мобилизовали.

По информации российских силовых ведомств, трагедия произошла прямо в автобусе, где группа мобилизованных ожидала отправки на медицинское освидетельствование.

Сообщается, что мужчину удерживали в военкомате на протяжении суток, а на следующий день направили на медкомиссию. По дороге у него произошел обострение заболевания, приведшее к летальному исходу. Примечательно, что инцидент случился в непосредственной близости от военного госпиталя, однако помощь прибыла слишком поздно.

Официальные источники назвали причиной смерти удар головой об асфальт. Данное обстоятельство вызывает вопросы, поскольку, по свидетельствам, призывник находился в салоне транспортного средства и не мог получить такую травму. В ТЦК не предоставили разъяснений по этому поводу.

