Притвориться иностранцем и не говорить по-русски: сколько туристов бегут от соотечественников в отпуске

Каждый четвертый российский турист за границей сознательно избегает встреч с соотечественниками. Такие данные Telegram-каналу «Осторожно, новости» предоставила онлайн-школа иностранных языков Skyeng, опросившая путешественников об их поведении в поездках, передает « Лента.ру ».

Главным опознавательным знаком россиян респонденты назвали громкую русскую речь — этот вариант выбрали 33 процента участников. Еще 27 процентов считают, что соотечественников выдает яркий макияж и наращенные ресницы. Почти четверть опрошенных, 22 процента, узнают сограждан по фирменным пакетам отечественных маркетплейсов, а 13 процентов ориентируются на привычку носить шлепанцы вне пляжа или, напротив, появляться на берегу в обуви на каблуках.

При этом лишь 36 процентов респондентов рады возможности заговорить по-русски за границей. Почти каждый пятый, 19 процентов, при виде соотечественников теряется и не решается на контакт, а еще 7 процентов и вовсе притворяются, что не понимают родного языка.