«Привиделся бывший — жди звонка»: ясновидящая объяснила, как понять, что сон вещий
Фото: [freepic.com]
Сны будоражат воображение людей. Они переносят их в другие миры, а иногда даже предрекают будущее. Подобные предсказания называют «сном в руку», а определить их можно при помощи нескольких критериев, рассказала в беседе с корреспондентом онлайн-издания «Подмосковье сегодня» ясновидящая из Химок Анастасия Цыгарь.
Ведунья объясняет, если сон динамичный и яркий, то, скорее всего, он повторяет одну из возможных вероятностей будущего.
«Чем больше мелочей вы видите вокруг себя, тем больше шанс, что во сне вы попали в будущее», — считает Цыгарь.
По ее словам, на все детали в такие моменты нужно обращать особенно пристальное внимание. Потому что они обозначают возможное развитие событий.
«Месяц назад приснился стол с гранатом на блюдце. Долго не могла понять, к чему это, но потом во время романтического ужина муж позвал меня отдыхать в Армению. Символом страны как раз является гранат», — улыбается Анастасия.
Также Цыгарь порекомендовала обращать внимание на людей. Часто знакомые хотят рассказать о чем-то в реальной жизни, но не решаются, а потому приходят к человеку во снах.
«Если вы видите в сновидении человека, то он пришел вам рассказать что-то о настоящем или совсем скором будущем. К примеру, если приснился бывший, то стоит ждать его звонка или сообщения на этой неделе», — говорит спикер.