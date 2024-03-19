«Привиделся бывший — жди звонка»: ясновидящая объяснила, как понять, что сон вещий

Сны будоражат воображение людей. Они переносят их в другие миры, а иногда даже предрекают будущее. Подобные предсказания называют «сном в руку», а определить их можно при помощи нескольких критериев, рассказала в беседе с корреспондентом онлайн-издания «Подмосковье сегодня» ясновидящая из Химок Анастасия Цыгарь.

Ведунья объясняет, если сон динамичный и яркий, то, скорее всего, он повторяет одну из возможных вероятностей будущего.

«Чем больше мелочей вы видите вокруг себя, тем больше шанс, что во сне вы попали в будущее», — считает Цыгарь.

По ее словам, на все детали в такие моменты нужно обращать особенно пристальное внимание. Потому что они обозначают возможное развитие событий.

«Месяц назад приснился стол с гранатом на блюдце. Долго не могла понять, к чему это, но потом во время романтического ужина муж позвал меня отдыхать в Армению. Символом страны как раз является гранат», — улыбается Анастасия.

Также Цыгарь порекомендовала обращать внимание на людей. Часто знакомые хотят рассказать о чем-то в реальной жизни, но не решаются, а потому приходят к человеку во снах.