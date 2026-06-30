Привязала к столбу в 35-градусную жару и улетела в Египет: чем обернулся отпуск для британки

Жительница британского Солсбери Паула Блэквуд отправилась в отпуск в Египет, привязав собственную собаку к фонарному столбу. Как сообщает Daily Mail , перед побегом 47-летняя мать четверых детей безуспешно пыталась пристроить акита-ину в добрые руки. На своей странице в соцсети она написала, что питомец очень ласковый, но страдает от разлуки и в отсутствие хозяйки доставляет неудобства соседям.

Поняв, что быстро избавиться от животного не получится, женщина привязала собаку к столбу у ветеринарной клиники PetPractice. В тот день, 24 июня, столбик термометра поднялся до 35 градусов. Акита-ину по кличке Карла была обнаружена волонтерами. При их приближении испуганное животное рвануло через дорогу, однако его удалось разыскать и спасти.

В отношении Блэквуд возбуждено дело о жестоком обращении с животными. По возвращении из Египта туристку ждет судебное разбирательство.