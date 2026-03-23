Привычные мессенджеры уходят вместе с Max: россияне нашли неожиданную замену Telegram

В России фиксируют растущий интерес к южнокорейскому мессенджеру KakaoTalk. Пользователи выбирают его в качестве альтернативной площадки для общения на фоне изменений в работе ряда привычных сервисов, пишет Astera.

По данным аналитиков, за последний месяц приложение вошло в топ‑30 бесплатных программ по количеству загрузок в российском сегменте App Store. Пользователи не только устанавливают KakaoTalk, но и рекомендуют его родственникам и знакомым, чтобы поддерживать связь.

Эксперты связывают перераспределение аудитории с несколькими факторами: доступностью сервисов, удобством интерфейса и уровнем безопасности. Дальнейшее развитие таких площадок, по их мнению, будет зависеть от функциональных возможностей и стабильности работы. Конкуренция между мессенджерами, вероятно, усилится по мере того, как будут меняться предпочтения пользователей.