На строящемся переходе у ст. Подлипки-Дачные в Королеве начали сборку пролетного строения

В Королеве на подходе к железнодорожной станции Подлипки‐Дачные Ярославского направления МЖД возводят современный разноуровневый пешеходный переход. Проект, курируемый Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, призван кардинально улучшить связность городских районов и обеспечить безопасность пешеходов.

На текущий момент строительство находится на начальной стадии — общая готовность объекта оценивается в 2%. Тем не менее работы идут полным ходом: на площадке ежедневно трудятся 23 специалиста, а в их распоряжении — 5 единиц специализированной техники.

Строители сосредоточились на ключевых этапах: закладывают фундаменты будущих опор, армируют ростверки, переустраивают инженерные коммуникации и параллельно собирают металлоконструкции.

Процесс продвигается поэтапно: из 3 запланированных опор сейчас идет формирование их оснований, а параллельно мастера приступили к сборке первого пролетного строения — на этом участке уже достигнут 20% прогресс.

Общая протяженность сооружения достигнет 83 м, причем 61 м из них придется на пролетное строение. Более 100 тыс. местных жителей получат безопасный и удобный путь между частями города, минуя опасные пересечения с железной дорогой.

Завершить работы на проекте планируют во II квартале следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.