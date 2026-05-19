Лето с комфортом: дворы Королева преображаются в рамках госпрограммы

В Королеве стартовало комплексное благоустройство дворов в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Всего планируется привести в порядок 10 дворовых территорий в разных микрорайонах города.

Активные работы уже развернулись в микрорайоне Текстильщик по адресу: улица Советская, дома 30, 32 и 34. Здесь заменят асфальт на внутридворовых проездах и тротуарах, установят новый бордюрный камень и обустроят удобные подходы к подъездам.

Среди других локаций, включенных в программу, — микрорайоны Юбилейный и Первомайский. Благоустройство затронет улицы Героев Курсантов, Трофимова, Чапаева, Большой тупик, Первомайскую, Корсакова, Циолковского, Болдырева, Пионерский проезд и проспект Королева.

Все запланированные мероприятия по обновлению дворовых территорий намерены завершить до конца лета. Это позволит жителям и гостям Королева оценить результаты благоустройства уже в ближайшие несколько месяцев.