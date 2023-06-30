«Приз отдали рекламе пластических хирургов из Саратова»: столичный конкурс красоты выиграла «кукла»
В Сети не признали красивой победительницу конкурса «Мисс Москва» из Саратова
Фото: [Социальные сети]
Конкурс «Мисс Москва — 2023» выиграла девушка из Саратова, сообщает «Москва 24».
У победительницы конкурса красоты Ангелины Бреженской солидное образование: она училась на экономфаке РАНХиГСа и журфаке МГУ имени М.В. Ломоносова. На данный момент она работает телеведущей.
Однако многие пользователи Сети посчитали победу саратовской красавицы незаслуженной.
«Очень жаль, что до таких конкурсов допускают девушек, которые сделали десяток пластических операцией и не выходят из кабинета косметолога»; «Она такая неестественная. В Москве столько красивых «натуральных» девушек. А приз отдали рекламе пластических хирургов из Саратова»; «Я за конкурсы естественной красоты», — высказались россияне.
Ранее пользователи Сети не признали в Регине Тодоренко «маму года».