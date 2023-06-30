«Приз отдали рекламе пластических хирургов из Саратова»: столичный конкурс красоты выиграла «кукла»

«Очень жаль, что до таких конкурсов допускают девушек, которые сделали десяток пластических операцией и не выходят из кабинета косметолога»; «Она такая неестественная. В Москве столько красивых «натуральных» девушек. А приз отдали рекламе пластических хирургов из Саратова»; «Я за конкурсы естественной красоты», — высказались россияне.