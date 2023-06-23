«У нас тысячи женщин воспитывают достойнее, чем она»: Тодоренко заявила, что берет своих детей за шкирку
Россиянки не признали в Регине Тодоренко «маму года»
Фото: [Елизавета Клементьева/ТАСС]
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко в беседе с Super.ru рассказала, как берет ребенка за шкирку, когда он кричит.
Телезвезда получила 22 июня награду «Мама года». После этого она рассказала журналистам о трудностях воспитания детей.
«Иногда приходится брать за шкирку, когда человек орет где-то в аэропорту. <...> Ты думаешь: «Ладно, бросаем мальчика, сейчас социальная служба подъедет, лучше где-то рядом постою», — поделилась Тодоренко.
Многие женщины не поняли такие высказывания новоиспеченной «матери года». Также пользовательницы Сети задались вопросом, почему именно Тодоренко удостоилась такого титула.
«Чушь несет какую-то»; «У нас только публичные личности достойны звания «Мама года»? А как же простые женщины, которые отлично воспитывают больше двоих детей? Надоели, сами себе титулы и награды раздают»; «Не самый лучший кандидат, конечно. В чем ее положительный пример в качестве матери? У нас тысячи женщин воспитывают детей достойнее, чем она», — считают россиянки.
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