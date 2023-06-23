«У нас тысячи женщин воспитывают достойнее, чем она»: Тодоренко заявила, что берет своих детей за шкирку

«Чушь несет какую-то»; «У нас только публичные личности достойны звания «Мама года»? А как же простые женщины, которые отлично воспитывают больше двоих детей? Надоели, сами себе титулы и награды раздают»; «Не самый лучший кандидат, конечно. В чем ее положительный пример в качестве матери? У нас тысячи женщин воспитывают детей достойнее, чем она», — считают россиянки.