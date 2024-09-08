Призер Паралимпийских игр Алексей Кузнецов проголосовал на выборах в Совет депутатов в Воскресенске

«Отдать свой голос очень важно. От нашего выбора зависит, кто будет принимать решения по жизни нашего округа. Депутаты должны обладать определенным опытом, должны быть заинтересованы в развитии города. Я проголосовал со своего рабочего места, что очень удобно», — подчеркнул спортсмен.