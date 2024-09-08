Призер Паралимпийских игр Алексей Кузнецов проголосовал на выборах в Совет депутатов в Воскресенске
Заслуженный мастер спорта Российской Федерации, двукратный призёр Паралимпийских игр по легкой атлетике Алексей Кузнецов отдал голос на выборах в Совет депутатов городского округа Воскресенск со своего рабочего места.
«Отдать свой голос очень важно. От нашего выбора зависит, кто будет принимать решения по жизни нашего округа. Депутаты должны обладать определенным опытом, должны быть заинтересованы в развитии города. Я проголосовал со своего рабочего места, что очень удобно», — подчеркнул спортсмен.
Напоминаем, что голосование будет завершено в сегодня в восемь часов вечера.