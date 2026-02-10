«Признак отсутствия религиозного сознания»: представитель РПЦ о шутках Сабурова

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по связям с обществом Вахтанг Кипшидзе в интервью РИА Новости раскритиковал юмориста Нурлана Сабурова из-за его высказываний в адрес Иисуса Христа.

«Оценка причин запрета въезда для данного человека находится за рамками церковной компетенции. Однако подобные "шутки" про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей», — подчеркнул представитель Церкви.

Напомним, что 30 января Сабурову был запрещен въезд на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет. Как сообщили в силовых ведомствах, данная мера была применена для защиты основ конституционного строя, национальной безопасности и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Вслед за этим юморист удалил основной контент со своей страницы в социальной сети Instagram*, а организаторы в России начали массовую отмену его запланированных выступлений.

Ранее сообщалось о том, что в первом комментарии после депортации Нурлан Сабуров поблагодарил Россию.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.